Inter-news.it - Balotelli carico: «Fuoco dentro? Lo vedrete. Pronto? Spero presto!»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Marioal rientro in Serie A. L’ex calciatore dell’Inter ha effettuato le visite mediche di rito con il Genoa prima della firma del contratto con i liguri. LA SITUAZIONE – Marioha svolto le visite mediche con il Genoa in attesa di recarsi in sede per firmare con il club ligure. Il calciatore italiano ha atteso tutta l’estate e i primi mesi successivi al termine della finestra estiva di calciomercato per trovare l’occasione giusta ai fini del suo rilancio in Serie A. Ora l’opportunità auspicata è arrivata. Il Genoa ha dimostrato, sin dall’inizio, di considerarlo come la prima opzione in caso di investimento in attacco. Il solo Andrea Pinamonti non basta: Alberto Gilardino ha così chiesto e ottenuto di poter contare su un nuovo innesto in attacco, motivato e dalle qualità giuste per far bene.