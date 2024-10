Tragedia a Propata: donna muore dopo aver mangiato funghi, ricoverato il fidanzato (Di domenica 27 ottobre 2024) Una donna di 44 anni è morta questa mattina (27 ottobre) a Propata, in provincia di Genova, per un’intossicazione alimentare dopo aver mangiato funghi velenosi. Una donna di 44 anni è morta questa mattina a Propata, nel genovese, a causa di un’intossicazione da funghi raccolti ieri insieme al fidanzato, ricoverato anche lui in gravi condizioni ma, non in pericolo di vita. La donna si è sentita male durante la notte, il fidanzato ha chiamato i soccorritori spiegando come possibile causa del malore i funghi raccolti nei boschi e mangiati proprio ieri sera. Quando sono arrivati i soccorsi la 44enne era già morta. Il fidanzato è stato ricoverato all’ospedale San Martino. L'articolo Tragedia a Propata: donna muore dopo aver mangiato funghi, ricoverato il fidanzato proviene da Dayitalianews. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Unadi 44 anni è morta questa mattina (27 ottobre) a, in provincia di Genova, per un’intossicazione alimentarevelenosi. Unadi 44 anni è morta questa mattina a, nel genovese, a causa di un’intossicazione daraccolti ieri insieme alanche lui in gravi condizioni ma, non in pericolo di vita. Lasi è sentita male durante la notte, ilha chiamato i soccorritori spiegando come possibile causa del malore iraccolti nei boschi e mangiati proprio ieri sera. Quando sono arrivati i soccorsi la 44enne era già morta. Ilè statoall’ospedale San Martino. L'articoloilproviene da Dayitalianews.

