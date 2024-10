Gaeta.it - Situazione critica per l’ex manicomio di Pesaro: il sindaco chiede interventi urgenti

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La città disi trova di fronte a unadi grande preoccupazione riguardanteSan Benedetto, un edificio storico che oggi versa in condizioni di degrado. IlAndrea Biancani ha sollecitato l’intervento immediato della Regione Marche affinché venga messa in sicurezza la parte di proprietà della stessa, dopo un recente cedimento del tetto che ha comportato la caduta di coppi sulla strada sottostante. La segnalazione di un residente ha dato avvio a operazioni di emergenza, ma le criticità sembrano aggravarsi giorno dopo giorno. Il cedimento della struttura e l’intervento delle autorità Questa mattina, un grave episodio ha costretto le autorità a intervenire rapidamente: alcuni coppi sono crollati dall’edificio di San Benedetto, creando una potenzialedi pericolo per i passanti.