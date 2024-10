Scontri fra tifosi in Seconda Categoria: San Piero a Sieve, lanci di petardi e partita interrotta (Di domenica 27 ottobre 2024) Scarperia e San Piero (Firenze), 27 ottobre 2024 – Scontri tra tifosi in Seconda Categoria. Accade in provincia di Firenze, nella sfida tra Reconquista San Piero a Sieve e Banti Barberino del Mugello. Un match atteso e con grande rivalità sportiva. Ma c’è chi è andato oltre, con momenti di grande tensione sugli spalti. Si è verificato infatti un lancio di fumogeni e petardi fra tifoserie contrapposte. Sarebbe esploso un petardo tra i tifosi del Reconquista. Un tifoso è rimasto ferito in maniera non grave. La partita è iniziata regolarmente, ma è stata poi sospesa all’undicesimo del primo tempo per gli accertamenti dei carabinieri. Trascorsi 45 minuti di sospensione, il match è stato definitivamente interrotto. Si cerca adesso di capire cosa sia accaduto. Lanazione.it - Scontri fra tifosi in Seconda Categoria: San Piero a Sieve, lanci di petardi e partita interrotta Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Scarperia e San(Firenze), 27 ottobre 2024 –train. Accade in provincia di Firenze, nella sfida tra Reconquista Sane Banti Barberino del Mugello. Un match atteso e con grande rivalità sportiva. Ma c’è chi è andato oltre, con momenti di grande tensione sugli spalti. Si è verificato infatti uno di fumogeni efra tifoserie contrapposte. Sarebbe esploso un petardo tra idel Reconquista. Un tifoso è rimasto ferito in maniera non grave. Laè iniziata regolarmente, ma è stata poi sospesa all’undicesimo del primo tempo per gli accertamenti dei carabinieri. Trascorsi 45 minuti di sospensione, il match è stato definitivamente interrotto. Si cerca adesso di capire cosa sia accaduto.

