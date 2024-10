Sainz in pole, peccato per Leclerc: ma è grande occasione Ferrari in Messico per la costruttori (Di domenica 27 ottobre 2024) Uno straordinario Carlos Sainz e la sua pole position, qualche rimpianto invece per Charles Leclerc che con un giro non perfetto perde la prima fila ma è comunque in quarta. La Ferrari si conferma davanti a tutte nelle qualifiche del GP del Messico e questo è un toccasana in ottica classifica costruttori, dove la lotta a tre è ancora apertissima. E in questa lotta a tre la Rossa è l’unica che schiera la due punte, visto che se è vero che tra Sainz e Leclerc ci sono i duellanti Verstappen e Norris, è altresì vero che Piastri e Perez sono entrambi naufragati nel Q1, venendo eliminati in modo clamoroso. Dovranno rimontare e non sarà facile, dunque l’obiettivo principale per la scuderia di Maranello a questo punto è uno ed è chiaro, vale a dire guadagnare punti sugli altri team. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Uno straordinario Carlose la suaposition, qualche rimpianto invece per Charlesche con un giro non perfetto perde la prima fila ma è comunque in quarta. Lasi conferma davanti a tutte nelle qualifiche del GP dele questo è un toccasana in ottica classifica, dove la lotta a tre è ancora apertissima. E in questa lotta a tre la Rossa è l’unica che schiera la due punte, visto che se è vero che traci sono i duellanti Verstappen e Norris, è altresì vero che Piastri e Perez sono entrambi naufragati nel Q1, venendo eliminati in modo clamoroso. Dovranno rimontare e non sarà facile, dunque l’obiettivo principale per la scuderia di Maranello a questo punto è uno ed è chiaro, vale a dire guadagnare punti sugli altri team.

