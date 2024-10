Reyer immensa al Taliercio, batte Scafati accompagnata da un pubblico caldissimo (Di domenica 27 ottobre 2024) Al termine di una partita durissima, con un finale di grandissima intensità e qualità, a partire dalla difesa, l'Umana Reyer trova la seconda vittoria consecutiva battendo la Givova Scafati per 75-69. Le cifre premiano Wiltjer come top scorer ed evidenziano l'ennesima doppia doppia di Kabengele Veneziatoday.it - Reyer immensa al Taliercio, batte Scafati accompagnata da un pubblico caldissimo Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Al termine di una partita durissima, con un finale di grandissima intensità e qualità, a partire dalla difesa, l'Umanatrova la seconda vittoria consecutivando la Givovaper 75-69. Le cifre premiano Wiltjer come top scorer ed evidenziano l'ennesima doppia doppia di Kabengele

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Una Reyer dal cuore immenso cede solo sul finale: al Taliercio vince la Virtus Bologna - Gli orogranata pagano oltre il dovuto la "scavigliata" di Casarin nel primo quarto e perdono la terza sfida su tre match disputati in LBA ... (veneziatoday.it)

Una Reyer dal cuore immenso cede solo sul finale: al Taliercio vince la Virtus Bologna - L'Umana Reyer mette in campo tutto il cuore che le si chiedeva in una situazione che, nonostante il recupero sia pur in condizioni precarie di un generosissimo capitan Tessitori (sempre fuori Ennis, ... (today.it)

EuroLeague Women – La Umana Reyer Venezia cade al Taliercio contro lo USK Praha - Lo USK Praha prende il largo nel secondo tempo e batte 66-86 la Umana Reyer Venezia. La tripla di Pan dà il via alle ostilità, le ospiti però prendono subito le redini del gioco in mano e firmano un p ... (tuttosport.com)

Reyer-Scafati 75-69: seconda vittoria consecutiva per gli orogranata - Lotta, soffre e alla fine vince l’Umana Reyer ... Wiltjier e al gioco sotto canestro di un Kabengele incontenibile sotto le plance in un tira e molla che alla fine ha portato all’intervallo sul 37-40. (corrieredelveneto.corriere.it)