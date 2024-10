Bergamonews.it - Pasquale Gandolfi: “Ho riunito il Pd sulla scelta di Valois come vice in Provincia? Una medaglia al petto”

(Di domenica 27 ottobre 2024) Bergamo. Ironico quanto basta ma preciso e puntuale nel mettere i puntini sulle i. Alle spalle la nomina delpresidente ine con quella del direttore degli Isituti Educativi che è solo un lontano ricordo,, presidente di via Tasso, mette la parola fine ad unanda, tutta squisitamente politica, che lo ha visto al centro di una trattiva tra lui, il suo partito, il Pd, e l’area di centrodestra per l’assegnazione non solo del ruolo di numero due, ma anche per l’assegnazione delle deleghe. L’epilogo è noto, lo stesso dichiarato a microfoni aperti dopo il lungo discorso tenuto sulle linee programmatiche che traghetteranno questafino a febbraio 2026. “Un’era geologica dal punto di vista poltico”, spiega