Oasport.it - Pagelle GP Thailandia 2024: Bagnaia reagisce con orgoglio, ma Martin ha una solidità disarmante. Marquez esagera

(Di domenica 27 ottobre 2024)GPMOTOGP Francesco10: nel momento più complicato della stagione e con la pressione di avere un solo risultato a disposizione, tira fuori una delle migliori prestazioni della carriera vincendo in solitaria su pista bagnata dopo aver risposto a tutti gli attacchi di uno specialista assoluto come(poi caduto) nella prima metà di gara. Mondiale ancora aperto per Pecco, nonostante la continuità di. Jorge8,5: in condizioni estremamente delicate (non è mai stato un fenomeno con l’acqua) ed in una giornata non ottimale a livello di sensazioni, ottiene il miglior risultato possibile usufruendo della caduta die conquistando un secondo posto di platino in ottica iridata. Chiude il weekend con un bilancio complessivo di -3 nel confronto diretto con, conservando un buon margine in campionato verso gli ultimi due GP.