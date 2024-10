Mi hai rotto le p*** Notte di follia a Tu si que vales tocca a Rudy Zerbi intervenire

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

Tu sì que vales continua a stupire. Ogni volta, ad ogni puntata, il programma del sabato sera di Canale 5 riserva sorprese ed emozioni che il pubblico non vuole perdersi. Ieri, sabato 26 ottobre, ad esempio il contorsionista russo Aleksandr Batuev ha regalato una performance da stropicciarsi gli occhi. Un'esibizione che ha conquistato in particolar modo Luciana Littizzetto. Il concorrente, che ha mostrato a giudici e telespettatori come entrare e uscire – vivo s'intende – da una scatola, si sè meritato la standing ovation e aggiudicato il 96% dei voti. C'è stato anche il momento commovente con la storia di Sonia che ha perso il figlio Nicolas in un incidente stradale. Ma a far parlare è stato anche che 'se l'è presa' con un concorrente disposto a tutto, anche finire in ospedale, pur di vincere una sfida.