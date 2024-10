Ladispoli promuove il turismo con un corso gratuito: opportunità per cittadini e imprese (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ladispoli si prepara a investire nel futuro del turismo locale attraverso un’iniziativa formativa dedicata a cittadini e imprenditori. Il 31 ottobre 2024, il Teatro della scuola Corrado Melone ospiterà un corso di formazione gratuito sul marketing turistico territoriale, parte integrante del Progetto Visit Borghi Etruschi. Questo evento si propone di dotare i partecipanti delle competenze necessarie per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale della città e dell’intero litorale laziale, creando nuove opportunità per il settore turistico. L’importanza del Progetto Visit Borghi Etruschi Il Progetto Visit Borghi Etruschi rappresenta un’iniziativa fondamentale per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale dei borghi etruschi del Lazio. Gaeta.it - Ladispoli promuove il turismo con un corso gratuito: opportunità per cittadini e imprese Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twittersi prepara a investire nel futuro dellocale attraverso un’iniziativa formativa dedicata ae imprenditori. Il 31 ottobre 2024, il Teatro della scuola Corrado Melone ospiterà undi formazionesul marketing turistico territoriale, parte integrante del Progetto Visit Borghi Etruschi. Questo evento si propone di dotare i partecipanti delle competenze necessarie perre e valorizzare il patrimonio culturale della città e dell’intero litorale laziale, creando nuoveper il settore turistico. L’importanza del Progetto Visit Borghi Etruschi Il Progetto Visit Borghi Etruschi rappresenta un’iniziativa fondamentale per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale dei borghi etruschi del Lazio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Turismo, dal 7 novembre un corso per host organizzato da Confare - PALERMO – Dal 7 al 29 novembre si terrà un corso di alta formazione per Host e Property manager e Marketing del turismo rivolto a chi desidera acquisire competenze avanzate nella gestione delle ... (livesicilia.it)

Ecco le neo-laureate in turismo: "Adesso occorre alzare la qualità" - Sei neo dottoresse laureate in Economia del Turismo ad Assisi, con tesi su temi attuali legati al settore turistico. Università di Perugia promuove crescita professionale e incontri con esperti del se ... (msn.com)

Lavagna: Accademia del turismo, corso per guide escursionistiche - Dopo l’impegno di Accademia del Turismo nel proporre corsi professionali, propedeutici all’inserimento nel mondo del lavoro dell’accoglienza, della ristorazione e del turismo da diporto ... (levantenews.it)

ITS Academy turismo Puglia e Comune di Morciano di Leuca: la formazione per il futuro del turismo. Al via il corso sul turismo sociale e giovanile - MORCIANO DI LEUCA - Nel contesto attuale, il settore turistico è in continua evoluzione, con una crescente richiesta di figure professionali specializzate in ... (corrieresalentino.it)