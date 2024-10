Formiche.net - Israele e l’ombra del cyber nell’attacco all’Iran

(Di domenica 27 ottobre 2024) C’è anche una dimensionedinella notte tra venerdì e sabato contro l’Iran? Non ci sono conferme ufficiali, ma tutti gli indizi fanno pensare che sì, c’è. In totale sono stati impegnati un centinaio di jet nelle due ondate. Oltre ai caccia stealth F-35 Adir, sono stati schierati anche gli F-15 e gli F-16.potrebbe aver utilizzare attacchi, magari sfruttando informazioni e accessi acquisiti in operazione precedenti, e guerra elettronica per ridurre le capacità di difesa aerea e di reazione dell’Iran. Tutto ciò sarebbe coerente con i recenti leak dal Pentagono. In quei documenti si legge che l’aviazione israeliana intendeva la guerra elettronica per neutralizzare le difese aeree iranianepianificato per il 19 ottobre e strettamente coordinato con gli Stati Uniti. Niente di nuovo, d’altronde.