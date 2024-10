Panorama.it - Guido Piovene: quando l’intellighenzia veneta s’innamorò della Calabria

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) «La fiducia nell’avveniremi viene soprattutto, però, dall’avervi sentito una grande riserva di intelligenza potenziale, oggi in parte frustrata, costretta a ripiegarsi in sè stessa». Questa volta occorrerà tirare in ballo il vicentinoe il trevigiano, di Mogliano, Giuseppe Berto; il milanese Vanni Scheiwiller ed ancora il trevigiano, di Valdobbiadene, Giancarlo Zizola che calabresi non lo erano nemmeno lontanamente salvo, poi, innamorarsiappena vi misero piede, provenendo da ambiti geo-culturali lontani mille miglia da quelli che li avrebbero affascinati, conquistati, sedotti.