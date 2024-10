Gerry Scotti scoppia in lacrime a Verissimo: “Mi innamorai della scala mobile della Rinascente” (Di domenica 27 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre 2024, Gerry Scotti è tornato sul piccolo schermo come ospite a Verissimo, programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, per presentare il suo nuovo libro Quella volta. Con il sorriso e un po’ di emozione, Gerry ha ammesso: “Da quando la Toffanin lancia i libri, vengo qui per superstizione: voi siete il mio quadrifoglio”. Il suo libro, ha spiegato, è un viaggio nella nostalgia e nel potere dei ricordi, che rappresentano, secondo il conduttore, “una cosa sana, qualcosa da cui non farsi attanagliare”. Quindi, dopo aver visto un video dedicato ai suoi genitori, il conduttore ha condiviso un ritratto intimo e commovente della loro vita, caratterizzata da sacrifici e semplicità: “Uscivano dalla povertà, dalle privazioni, erano solo contenti di essere liberi e belli, bastava avere un amore e un progetto per costruirsi qualcosa. Lì è nata l’Italia del boom economico”. Ilfattoquotidiano.it - Gerry Scotti scoppia in lacrime a Verissimo: “Mi innamorai della scala mobile della Rinascente” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre 2024,è tornato sul piccolo schermo come ospite a, programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, per presentare il suo nuovo libro Quella volta. Con il sorriso e un po’ di emozione,ha ammesso: “Da quando la Toffanin lancia i libri, vengo qui per superstizione: voi siete il mio quadrifoglio”. Il suo libro, ha spiegato, è un viaggio nella nostalgia e nel potere dei ricordi, che rappresentano, secondo il conduttore, “una cosa sana, qualcosa da cui non farsi attanagliare”. Quindi, dopo aver visto un video dedicato ai suoi genitori, il conduttore ha condiviso un ritratto intimo e commoventeloro vita, caratterizzata da sacrifici e semplicità: “Uscivano dalla povertà, dalle privazioni, erano solo contenti di essere liberi e belli, bastava avere un amore e un progetto per costruirsi qualcosa. Lì è nata l’Italia del boom economico”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gerry Scotti, l’impensabile tragedia in famiglia: fan in lacrime, il racconto in diretta - Impensabile tragedia in famiglia per Gerry Scotti, le lacrime del conduttore sconvolgono il pubblico e i colleghi. (abruzzo.cityrumors.it)

Gerry Scotti a Verissimo/”Non bisogna fare calcoli”, il rapporto con i genitori e i suoi grandi amori - Il vero nome di Gerry è Virginio Scotti e lui nasce a Camporinaldo (provincia di Pavia) il 7 Agosto 1956. Gerry è il figlio di una casalinga e di un operario impiegato alle rotative del Corriere della ... (ilsussidiario.net)

Gerry Scotti, chi è la compagna Gabriella Perino/”Mi è stata vicino quando…”, poi l’aneddoto sul matrimonio - Gerry Scotti interverrà domenica a Verissimo, vediamo chi è la storica oramai compagna Gabriella Perino e vediamo cosa fa nella sua vita. (ilsussidiario.net)

Verissimo, Rocco Siffredi scoppia in lacrime e non riesce a parlare: “Era meglio che non venivo” - Per quanto possa gestire bene le interviste con Gerry Scotti, seppur sia stato quest’ultimo a tenere le redini di tutto molto più di lei, risulta non a livello nel caso in cui si debba interfacciare ... (msn.com)