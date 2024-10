Metropolitanmagazine.it - Elezioni in Bulgaria: instabilità politica, crisi e la potenza dell’estrema destra filo-russa

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Domenica i bulgari voteranno per la settima elezione generale in quattro anni, mentre il Paese si trova ad affrontare una crescenteche potrebbe favorire l’ascesa di sentimenti-russi e di estrema. Solo due delle seigenerali dal 2021 hanno prodotto un governo eletto. Tuttavia, entrambi sono crollati dopo aver tentato di introdurre riforme e di tagliare i residui della dipendenza del Paese dalla Russia. L’ultimo voto tenutosi a giugno innon ha prodotto un chiaro vincitore e le sette fazioni elette nella frammentata legislatura non sono state in grado di mettere insieme una coalizione valida.