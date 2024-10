Lanazione.it - Donatella Tesei in tour. Tra sanità e alta velocità

(Di domenica 27 ottobre 2024) Un weekend sul territorio regionale per, con ilelettorale "Ancora più vicini" che, ieri mattina, ha fatto tappa prima a Corciano quindi ha toccato diversi comuni del Lago Trasimeno per chiudersi a Città della Pieve.La presidente ha incontrato cittadini e amministratori intrattenendosi con loro, ascoltando esigenze e opinioni in un confronto diretto con il territorio. Al Trasimenoha ricordato che "il Commissario governativo nominato di recente ha già cominciato a lavorare per far fronte ai problemi atavici del lago e che i lavori per l’ospedale di Castiglione del lago sono ripresi dopo anni". Proprio la situazione critica del lago, nonostante le piogge di questo mese, e i servizi sanitari sono infatti tra i problemi più sentiti dalle comunità del territorio.