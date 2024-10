Abortire a 1.000 chilometri da casa: “Ho scoperto tardi le malformazioni perché il ginecologo non mi ha informata” (Di domenica 27 ottobre 2024) Due possibilità su quattro, 15 per cento, un caso ogni 10mila. Capita che la speranza di partorire un bambino sano sia racchiusa in una percentuale. Le diagnosi prenatali sono esami che identificano già durante i primi mesi di gravidanza possibili malformazioni del feto. Si basano però sulle Bresciatoday.it - Abortire a 1.000 chilometri da casa: “Ho scoperto tardi le malformazioni perché il ginecologo non mi ha informata” Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Due possibilità su quattro, 15 per cento, un caso ogni 10mila. Capita che la speranza di partorire un bambino sano sia racchiusa in una percentuale. Le diagnosi prenatali sono esami che identificano già durante i primi mesi di gravidanza possibilidel feto. Si basano però sulle

