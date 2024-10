Tenta di rubare uno scooter con l'aiuto di un complice, ma scatta l'allarme: arrestato (Di sabato 26 ottobre 2024) Ha Tentato di rubare uno scooter con l’aiuto di un complice. Ma è scattato l'allarme. I carabinieri del Nucleo operativo Roma piazza Dante hanno arrestato in flagranza di reato un romano di 50 anni con precedenti. L’uomo è gravemente indiziato del reato di furto aggravato di motociclo in concorso Romatoday.it - Tenta di rubare uno scooter con l'aiuto di un complice, ma scatta l'allarme: arrestato Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Hato diunocon l’di un. Ma èto l'. I carabinieri del Nucleo operativo Roma piazza Dante hannoin flagranza di reato un romano di 50 anni con precedenti. L’uomo è gravemente indiziato del reato di furto aggravato di motociclo in concorso

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Piazza della Vittoria - minorenne sorpreso mentre tenta di rubare uno scooter : "Non è vero - era un esperimento" - Un minorenne è stato denunciato per tentato furto aggravato in concorso per aver tentato di rubare uno scooter in piazza della Vittoria. Nella mattina di giovedì 19 settembre, in questura è giunta la segnalazione di una donna la quale riferiva che ... (Livornotoday.it)

Piazza della Vittoria - minorenne sorpreso mente tenta di rubare uno scooter : "Non è vero - era un esperimento" - Un minorenne è stato denunciato per tentato furto aggravato in concorso per aver tentato di rubare uno scooter in piazza della Vittoria. Nella mattina di giovedì 19 settembre, in questura è giunta la segnalazione di una donna la quale riferiva che ... (Livornotoday.it)

Banda di adolescenti in azione nella notte : armati di coltello e arnesi da scasso - sorpresi a rubare scooter - Una banda di adolescenti denunciata a piede libero al tribunale dei minori di Roma. E' accaduto a Gaeta dove i carabinieri hanno sorpreso alcune serre fa due ragazzi di 16 e 17 anni mentre erano intenti a rubare due scooter parcheggiati lungo la ... (Latinatoday.it)

Adolescenti di 16 e 17 anni sorpresi a rubare uno scooter : denunciati in provincia di Latina - I Carabinieri della Tenenza di Gaeta hanno fermato quattro giovani nel corso della tarda serata del 4 settembre 2024. Due di loro, un 16enne di Gaeta e un 17enne di Itri, sono stati sorpresi mentre cercavano di rubare due scooter parcheggiati nel ... (Dayitalianews.com)