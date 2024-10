Oasport.it - Ranking ATP degli italiani prima di Parigi-Bercy: Sinner n.1, Berrettini scavalca Arnaldi, Musetti accarezza la top-15

(Di sabato 26 ottobre 2024) Dal 28 ottobre al 3 novembre andrà in scena il Masters 1000 di, ultimo torneo di questo livello nella stagione in corso. Qual è la situazionenelATPdell’importante appuntamento sul cemento della capitale francese? Janniksi è già garantito il numero 1 a fine stagione, con un bottino attuale di 11.420 punti dopo non aver giocato il torneo ATP 500 di Vienna dove lo scorso anno incamerò i 500 punti della vittoria. Lorenzoha guadagnato una posizione con la semifinale raggiunta a Vienna e ora è 16mo con 2.600 punti all’attivo, mentre Flavio Cobolli si mantiene stabile in 31ma piazza. Matteoha raggiunto i quarti a Vienna e ha scalato sette posizioni, portandosi in 34ma piazza endo così Matteo(ora 37mo).