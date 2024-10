Omicidio Flavia Mello, ritrovato il coltello: l'assassino dormiva quando la Polizia è entrata in casa (Di sabato 26 ottobre 2024) Un lavoro meticoloso e dettagliato svolto sui dati del Gps del cellulare. E' grazie a questa operazione, effettuata dagli specialisti della Scientifica, che gli agenti del Commissariato di Polizia di Pontedera coadiuvati dai colleghi della Squadra mobile di Pisa sono riusciti a risalire al luogo Pisatoday.it - Omicidio Flavia Mello, ritrovato il coltello: l'assassino dormiva quando la Polizia è entrata in casa Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Un lavoro meticoloso e dettagliato svolto sui dati del Gps del cellulare. E' grazie a questa operazione, effettuata dagli specialisti della Scientifica, che gli agenti del Commissariato didi Pontedera coadiuvati dai colleghi della Squadra mobile di Pisa sono riusciti a risalire al luogo

Napoli : arrestato un uomo per tentato omicidio della ex moglie - fermato dalla Polizia - La vittima aggredita con percosse e tentativi di strangolamento; l’uomo cercava di ottenere il codice del cellulare La Polizia di Stato ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un pregiudicato quarantenne, ritenuto ... (Puntomagazine.it)

Sparò all'ispettore di polizia - 46enne in carcere per tentato omicidio - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday I fatti risalgono alla sera del 20 agosto scorso quando un ispettore di polizia, venne colto da un colpo di fucile al braccio mentre si trovava in servizio antibracconaggio in una ... (Firenzetoday.it)

Sparò ad ispettore Polizia provinciale : arrestato per tentato omicidio - BARBERINO DI MUGELLO – Sparò ad ispettore Polizia provinciale: arrestato per tentato omicidio Sparò ad ispettore Polizia provinciale in località La Dogana a Barberino di Mugello, un uomo di 46 anni è stato arrestato e condotto nel carcere di ... (Corrieretoscano.it)

Sparò ad agente della polizia provinciale - arrestato per tentato omicidio - Firenze, 3 ottobre 2024 – La notizia fece scalpore, lo scorso agosto, per la precisione il giorno 20: una fucilata sparata contro un ispettore della polizia provinciale della Città Metropolitana di Firenze, in località La Dogana a Barberino di ... (Lanazione.it)