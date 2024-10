Dilei.it - Maria Amato, chi è la moglie di Bud Spencer

(Di sabato 26 ottobre 2024)è stata ladi Bud, la donna che ha diviso la sua intera vita con Carlo Pedersoli e che per lui è diventata un grande punto di riferimento e di supporto. Non è mai stata famosa quanto il marito maè stata una presenza fondamentale nella sua vita personale e professionale, sostenendolo durante il suo lungo e diversificato percorso. Di origini italiane, ladi Budproviene da una famiglia legata all’industria cinematografica. Suo padre, Peppino, era un noto produttore cinematografico, conosciuto per aver lavorato a pellicole di grande successo e qualità, come La dolce vita di Federico Fellini, in cui è stato coproduttore. Grazie all’influenza della famiglia,è cresciuta in un ambiente stimolante e legato al mondo del cinema.