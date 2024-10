Leonardo suicida a 15 anni, i genitori: «Lo ricattavano con foto e video. Nessuna chiamata dai bulli, vogliamo il licenziamento per chi ha sbagliato» (Di sabato 26 ottobre 2024) «Noi abbiamo paura che ci sia qualcosa di più e di più grave. Per questo vogliamo fare un appello: chi sa, parli». Non riesce a nascondere il dolore Francesco, il Leggo.it - Leonardo suicida a 15 anni, i genitori: «Lo ricattavano con foto e video. Nessuna chiamata dai bulli, vogliamo il licenziamento per chi ha sbagliato» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di sabato 26 ottobre 2024) «Noi abbiamo paura che ci sia qualcosa di più e di più grave. Per questofare un appello: chi sa, parli». Non riesce a nascondere il dolore Francesco, il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I genitori proporranno a Valditara una legge anti bullismo in suo nome - L’ultimo gesto d’amore di Leonardo per papà Francesco, è stato quello di togliersi il suo maglione prima di uccidersi. Non lo voleva rovinare e l’ha posato accanto, insieme al cellulare. Distrutti dal ... (ilrestodelcarlino.it)

Leo suicida per i bulli: «Paghino i prof che hanno sbagliato». I genitori dal ministro: «Una legge con il suo nome» - SENIGALLIA La frase choc ripostata su Tik Tok dal presunto bullo finirà negli atti dell’indagine. I genitori di Leonardo, il 15enne suicida, depositeranno il materiale acquisito ... (corriereadriatico.it)

Vicenza, la stretta del Comune alle lapidi dei cimiteri non conformi: «Stop a carte da poker, manga e pettorali sportivi» - Gli avvisi: via le decorazioni, o saranno rimosse. L'amministrazione comunale: «Vogliamo rispondere a quanti si sono sentiti offesi» ... (corrieredelveneto.corriere.it)

Il ragazzo suicida per bullismo a Senigallia, l’accusa della famiglia: “Leo ricattato con foto e video” - Parlano i genitori del 15enne che si è tolto la vita . “Questo è un appello: chi sa, parli”. Il 6 novembre incontreranno il ministro ... (repubblica.it)