"Il potere decisionale torni ai consigli comunali"

"Con la Multiutility la gestione di servizi fondamentali è completamente sottratta al potere di controllo garantito dalla discussione pubblica e dalla partecipazione democratica". È quanto afferma in una nota dopo l'assemblea pubblica dei soci, il Coordinamento delle associazioni No Multiutility, in cui viene denunciato "il trasferimento di potere a danno dei consigli comunali". "Chi occupa pro tempore la poltrona di primo cittadino assume tutto il potere, trasformandosi di fatto da sindaco a malinteso manager. Il sindaco o la sindaca manager - si legge ancora - a noi non sono mai piaciuti sia perché concentrano nella loro figura troppo potere, sia perché sono facilmente permeabili dalle pressioni esterne provenienti dai gruppi finanziari e d'interesse, pressione apparsa evidente nell'intero percorso che ha portato alla costituzione della Multiutility".

