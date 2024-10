Evade dai domiciliari per andare a rimproverare i clienti del bar: scoppia la lite (Di sabato 26 ottobre 2024) E’ evaso dai domiciliari per andare a rimproverare alcuni clienti di un bar. E, così, è finito nuovamente in manette. Protagonista della vicenda, un 45enne straniero residente a Pontelagoscuro, che nella tarda sera di venerdì 25 è uscito di casa per dirigersi verso un locale della zona Ferraratoday.it - Evade dai domiciliari per andare a rimproverare i clienti del bar: scoppia la lite Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) E’ evaso daiperalcunidi un bar. E, così, è finito nuovamente in manette. Protagonista della vicenda, un 45enne straniero residente a Pontelagoscuro, che nella tarda sera di venerdì 25 è uscito di casa per dirigersi verso un locale della zona

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'uomo che evade dai domiciliari (col braccialetto elettronico) per andare al McDonald's - Quando la fame chiama. Un uomo di 32 anni, italiano, è stato arrestato mercoledì pomeriggio all'interno del McDonald's di Rozzano con l'accusa di evasione. I carabinieri lo hanno bloccato poco prima delle 15, mentre pranzava, perché in realtà il ... (Milanotoday.it)

E' ai domiciliari ma evade per andare dai parenti : arrestato - Un 39enne è stato arrestato a Partinico con l'accusa di evasione. A inchiodarlo sono stati i carabinieri della compagnia locale. L'uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, aveva lasciato la propria abitazione "senza alcuna giustificazione né ... (Palermotoday.it)

Chiara Petrolini - niente domiciliari : deve andare in carcere. «Ha continuato a mentire (anche alle amiche) dopo che è esploso il caso» - Alla fine è ufficiale. I domiciliari non bastano, Chiara Petrolini deve andare in carcere: lo ha deciso il tribunale del Riesame di Bologna che dopo l'udienza ha accolto l'appello... (Leggo.it)

«Chiara Petrolini deve andare in carcere» : la decisione del tribunale - ma la 21enne resta ai domiciliari - Chiara Petrolini «deve andare in carcere». Il tribunale del Riesame di Bologna ha accolto integralmente l'appello della Procura di Parma, disponendo il carcere per la 21enne... (Leggo.it)