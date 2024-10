Cybersecurity, Nordio: “Malintenzionati sempre più avanti, allineare norme” (Di sabato 26 ottobre 2024) Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, intervistato nel corso di CasaCorriere festival, ha affrontato il tema della sicurezza digitale: “Credo che non siamo al sicuro e non lo saremo finché la legge e la tecnologia a disposizione non saranno riuscite ad allinearsi con la tecnologia a disposizione della criminalità. La tecnologia avanza piu in fretta rispetto alla legge e i Malintenzionati sono sempre un po’ più avanti”. “Per questo bisogna attivare gli sforzi per allineare la normativa vigente anche lavorando di fantasia, cioè prevedendo quello che i Malintenzionati vogliono fare senza doverli inseguire”, ha aggiunto Nordio. AI, Nordio: “Rischio manipolazione dei dati sensibili” “Siamo tutti esposti al rischio dossieraggio. Lapresse.it - Cybersecurity, Nordio: “Malintenzionati sempre più avanti, allineare norme” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il ministro della Giustizia Carlo, intervistato nel corso di CasaCorriere festival, ha affrontato il tema della sicurezza digitale: “Credo che non siamo al sicuro e non lo saremo finché la legge e la tecnologia a disposizione non saranno riuscite ad allinearsi con la tecnologia a disposizione della criminalità. La tecnologia avanza piu in fretta rispetto alla legge e isonoun po’ più”. “Per questo bisogna attivare gli sforzi perla normativa vigente anche lavorando di fantasia, cioè prevedendo quello che ivogliono fare senza doverli inseguire”, ha aggiunto. AI,: “Rischio manipolazione dei dati sensibili” “Siamo tutti esposti al rischio dossieraggio.

