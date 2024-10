Ilrestodelcarlino.it - Cosimo Bombara ha vinto la corsa slalom. Rocca San Casciano

(Di sabato 26 ottobre 2024) E’ tornato brillantemente alla vittoria nel rally, la sua passione., 30 anni, autista dell’ombrellificio Magnani di Calisese di Cesena, residente a Savignano, dopo avereper 6 anni consecutivi il trofeo Rally Trs di San Marino, halarallySan, primo di classe gruppo A7 e sesto assoluto su cento concorrenti. Dice: "Come sempre ho corso sulla Renault Clio, questa volta però in condizioni molto difficili e pericolose perchè la gara si è svolta sotto una pioggia battente con la strada spesso allagata e piena di pozzanghere. Alla fine, cercando sempre di guidare con la massima prudenza, sono riuscito a mantenere il primo posto tagliando il traguardo con 45 secondi di distacco dal secondo classificato".prima ha iniziato a correre in bici a soli 8 anni. Dieci anni fa aveva deciso di fermarsi.