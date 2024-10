Anteprima24.it - Conte elogia Napoli: “Ora pronti per il test contro il Milan”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minuti“Domani guardiamo la sfida tra Inter e Juventus, due squadre molto forti e di cui abbiamo massimo rispetto, la guardiamo con relax e ce la gustiamo“. Lo ha detto a Dazn il tecnico delAntoniodopo la vittoria sul Lecce, la quarta consecutiva che mantiene gli azzurri ina alla classifica.ha parlato del successo di oggi: “Ho poco da rimproverare – ha detto – alla squadra, le statistiche parlano di 65% di possesso palla, 24 tiri e 16 calci angolo. Il Lecce ha giocato bene e ed è organizzato nel difendere, ma noi abbiamo attaccato per tutto il match. Quando attacchi e non segni emerge però un nervosismo nella squadra ma ho calmato i ragazzi perché sapevo che la palla sarebbe poi entrata. A tutti piacerebbe sbloccare subito il risultato ma bisogna avere la pazienza di far girare la palla e creare situazioni per fare gol.