A scuola di monopattino bici e pedoni

(Di sabato 26 ottobre 2024) A, durante l’ora di educazione civica, si parla di sicurezza ed educazione stradale. Riparte il 13 novembre dalla media "Salvemini La Pira" il progetto del Comune di Montemurlo "La strada giusta", che da ben 24 anni porta in classe, grazie agli interventi della polizia municipale, le regole del Codice della Strada e i comportamenti corretti da adottare per evitare rischi e non mettere in pericolo la vita altrui. L’esperienza coinvolgerà tutti gli alunni dell’istituto Hack, dalladell’infanzia, alla primaria e inizia con la partecipazione di 8 classi seconde medie. Il focus di questo primo ciclo di incontri avrà al centro l’uso del, dellacletta, senza dimenticare che tutti noi siamo prima di tutto