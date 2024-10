Veicoli elettrici, tutto quello che c'è da sapere sulle auto del momento (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’industria automobilistica europea naviga in brutte acque. Mancano gli ordini di vetture nuove, complice il prezzo di acquisto troppo elevato per la maggior parte dei consumatori. Le vendite sono infatti in calo, ma non solo dei modelli elettrici, ma anche di quelli con motorizzazioni Arezzonotizie.it - Veicoli elettrici, tutto quello che c'è da sapere sulle auto del momento Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’industriamobilistica europea naviga in brutte acque. Mancano gli ordini di vetture nuove, complice il prezzo di acquisto troppo elevato per la maggior parte dei consumatori. Le vendite sono infatti in calo, ma non solo dei modelli, ma anche di quelli con motorizzazioni

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I vantaggi di installare colonnine di ricarica per veicoli elettrici in aree urbane - Incorporare le colonnine di ricarica per veicoli elettrici nelle città assicura che possano soddisfare la crescente popolazione di utilizzatori di EV. L'articolo I vantaggi di installare colonnine di ricarica per veicoli elettrici in aree urbane ... (Lucascialo.it)

Gran Bretagna : non seguira’ tariffe UE su veicoli elettrici cinesi - Pechino, 18 ott – (Xinhua) – La Gran Bretagna ha dichiarato di non avere intenzione di seguire l’UE nell’imposizione di dazi protezionistici sui veicoli elettrici cinesi. Nel frattempo, le case automobilistiche cinesi stanno portando avanti i piani ... (Romadailynews.it)

Interporto e Electrip Italy realizzano la prima area di ricarica per veicoli elettrici in Zona Industriale - Interporto Padova e Electrip Italy hanno presentato questa mattina in occasione di Green Logistics Expo il salone internazionale della logistica sostenibile, l’accordo per la realizzazione di un’area di ricarica per i veicoli elettrici nella Zona ... (Padovaoggi.it)

Cina : Associazione auto tedesca critica dazi Ue su veicoli elettrici - Berlino, 05 ott – (Xinhua) – L’Unione Europea ha votato ieri l’imposizione di dazi sulle importazioni di veicoli elettrici (EV) cinesi, una mossa che ha suscitato le critiche di Hildegard Mueller, presidente dell’Associazione ... (Romadailynews.it)