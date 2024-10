Tennis: Torneo Vienna. Musetti in semfinale, Zverev ko in tre set (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il Tennista toscano batte il numero 1 del Torneo, prossimo avversario il britannico Draper Vienna (AUSTRIA) - Lorenzo Musetti in semifinale nell'"Erste Bank Open" (Atp 500 - montepremi 2.470.310 euro) di scena sul veloce indoor della Wiener Stadthalle di Vienna, in Austria. Il 22enne di Carrara, num Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Vienna. Musetti in semfinale, Zverev ko in tre set Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ilta toscano batte il numero 1 del, prossimo avversario il britannico Draper(AUSTRIA) - Lorenzoin semifinale nell'"Erste Bank Open" (Atp 500 - montepremi 2.470.310 euro) di scena sul veloce indoor della Wiener Stadthalle di, in Austria. Il 22enne di Carrara, num

Tennis - torneo Vienna - Berrettini ai quarti di fimale : sconfitto l'americano Tiafoe 2 set a 1 - Terzo quarto di finale, in altrettante partecipazioni, per Matteo Berrettini all’Erste Bank Open, l’ATP 500 di Vienna, in Austria, di scena fino a domenica sul veloce indoor alla Wiener Stadthalle (montepremi 2.470.310 euro). Il tennista romano, ... (Gazzettadelsud.it)

Atp di Vienna - Musetti e Darderi proseguono il torneo al secondo turno - Vienna, 22 ottobre 2024 – Volano al secondo turno dell’Atp 500 di Vienna sia Lorenzo Musetti che Luciano Darderi. Il primo ha vinto il derby azzurro con Lorenzo Sonego per due set a zero (6-3, 6-2) e giocherà la prossima partita con Gael Monfils. ... (Ilfaroonline.it)

Tennis - Berrettini vince a Vienna su Fucsovics. Arnaldi eliminato dal torneo di Basilea - Torna a vincere Matteo Berrettini. A Vienna il tennista azzurro ha battuto in due set l’ungherese Fucsovics con il punteggio di 7-5, 6-4. Primo parziale molto equilibrato, con Berrettini che riesce a portalo a casa 7-5. Nel secondo sale il livello ... (Ilfaroonline.it)

Tennis : Torneo Vienna. Berrettini approda al secondo turno - Il romano ha eliminato all'esordio il qualificato ungherese Fucsovics VIENNA (AUSTRIA) - Dopo Flavio Cobolli, anche Matteo Berrettini supera il primo turno dell'Erste Bank Open, l'ATP 500 di Vienna sul veloce indoor (Austria, montepremi 2.470.310 ... (Ilgiornaleditalia.it)