Spezia assalto al Bari per continuare a volare

Una serata da 'Picco', da mente fredda e cuore caldo, per continuare a volare. Nel 'catino' di viale Fieschi, le Aquile proveranno a seguire la scia vincente di queste prime 9 giornate di campionato, traguardando l'obiettivo dell'imbattibilità. Si annuncia un'atmosfera all'inglese, con pioggia battente e tifo incessante sugli spalti da parte dei quasi 8mila supporter bianchi. Sarà uno stadio privo della curva Ferrovia (chiusa per i lavori di copertura) ma i fedelissimi assiepati in gradinata, tribuna e curva Piscina assicurano il solito sostegno alla truppa di mister D'Angelo. Quest'ultimo è certo del calore del popolo bianco: "È chiaro che la Ferrovia chiusa sia un dispiacere, ma è un sacrificio necessario per avere poi uno stadio gioiellino. Sono, peraltro, certo che il 'Picco' farà sentire la sua voce".

