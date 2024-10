Quotidiano.net - Sos commercio: spariti 140.000 negozi

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Icontinuano a chiudere e aumentano vie e piazze deserte. Confesercenti stima che negli ultimi 10 anni siano sparite 140 mila imprese delal dettaglio in sede fissa. Quasi 46.500 di queste erano attività di vicinato "di base", come ialimentari, le edicole, i bar o i benzinai. Circa 13 al giorno hanno chiuso per sempre. Il dossier "e servizi: le oasi nei centri urbani" racconta la desertificazione commerciale che avanza e ha raggiunto 5.653 comuni, soprattutto piccoli e piccolissimi. Così oltre 3,8 milioni di persone non possono più acquistare il pane in una panetteria vicino a casa, quasi 3,5 milioni non hanno modo di comprare giornali nel loro comune e 3,1/3,2 milioni non vi trovano uno di biancheria o di vestiti per bambini.