Sora Maria e Arcangelo – Olevano Romano

(Di venerdì 25 ottobre 2024)Via Roma, 45 – 00035Telefono: 06/9564043 Sito Internet: www..com Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 12/18€, primi 14/16€, secondi 20/25€, dolci 9€ Chiusura: Lunedi e Mercoledì tutto il giorno; Martedi sera e Domenica sera OFFERTA È davvero difficile, se non impossibile, trovare un ristorante che valorizzi il territorio, sia attraverso la selezione delle materie prime che nella proposta di ricette della tradizione, meglio di come lo faccia. Qui tutto è curato in modo maniacale, nulla è trascurato, nemmeno quegli aspetti ritenuti minori su cui molti cadono, quali pane, olio, caffè, ecc.