Scopri i migliori libri femministi per ispirare il cambiamento (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un viaggio attraverso le letture femministe che possono cambiare la nostra società. libri femministi da leggere per un cambiamento sociale su Donne Magazine. Donnemagazine.it - Scopri i migliori libri femministi per ispirare il cambiamento Leggi tutta la notizia su Donnemagazine.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un viaggio attraverso le letture femministe che possono cambiare la nostra società.da leggere per unsociale su Donne Magazine.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festa Cinema Roma, Matilda De Angelis: "Ipocrita parlare di libertà vivendo nella parte fortunata mondo" - “Sono una donna che ha la possibilità di leggere i libri, di andare a scuola ... Si potrebbero definire due femministi". (adnkronos.com)

Niki de Saint Phalle: la potenza dell’arte nella mostra a Milano - Dal 5 ottobre 2024 al 16 febbraio 2025 il Mudec di Milano ospita la prima retrospettiva in un museo civico italiano di Niki de Saint Phalle, artista poliedrica e dalle complesse radici. Le otto sezion ... (sololibri.net)

Lorenza Fruci, Donne in onda ovvero l'immaginario femminile - LORENZA FRUCI, 'DONNE IN ONDA. Il racconto dell'immaginario femminile nei primi 70 anni di Rai' (Rai Libri, pag. (ANSA) ... (ansa.it)

Sarah Josepha Hale: una visionaria che trasformò le parole in storia - Sarah Josepha Buell Hale nacque a Newport, nel New Hampshire, in un giorno autunnale del 1788, quando le foglie tingevano la terra dei colori del tramonto. Era figlia di un veterano della Guerra d’Ind ... (liquidarte.it)