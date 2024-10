Ilrestodelcarlino.it - Motoseghe in viale Ceccarini e in centro

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Altri pini cadranno sotto i colpi delle. Il piano del Comune prosegue e la ditta Coop 134, che lavora su indicazione di Geat, ha attenuto l’autorizzazione a occupare le aree dialta, sul lato Rimini tra i viali Mazzini e Crispi, per abbattere piante che rientrano nel piano degli abbattimenti approvato dal municipio. Sono oltre 170 le piante a rischio lungo i viali in città . Da mesi sono arrivati gli operai per tagliarle ed eliminare il rischio. Dove non sono arrivate leci hanno pensato le stesse piante a crollare al suolo, come accaduto di recente in via Panoramica e lungoDante. Ora si parla dialta, nella zona della pista ciclabile lato Rimini. La Coop 134 ha ottenuto l’autorizzazione a recarsi sul posto occupando le aree dal 28 di ottobre al 18 di novembre.