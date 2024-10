Manovra, Foti silenzia le opposizioni: “Noi sosteniamo famiglie e ceti medio-bassi. Voi avete sfasciato i conti” (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Una Manovra seria e responsabile quella del governo Meloni, che vale più di 30 miliardi di euro: nel pieno rispetto degli obiettivi del programma elettorale del centrodestra. Al centro dell’azione ci sono ancora le famiglie italiane. Milioni di euro vengono investiti a favore della natalità e a sostegno dei ceti medio-bassi. Si tratta di misure attese da anni, su temi che, almeno a parole, sono sempre stati cari alla sinistra; ma per i quali finora non era mai stata intrapresa alcuna azione concreta”. Interviene energicamente Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. In questi giorni nei quali delle opposizioni “danno i numeri”, screditando la legge di Bilancio che ha appena iniziato l’iter alla Camera. Foti rispedisce al mittente le critiche e le strumentalizzazioni delle cifre. Secoloditalia.it - Manovra, Foti silenzia le opposizioni: “Noi sosteniamo famiglie e ceti medio-bassi. Voi avete sfasciato i conti” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Unaseria e responsabile quella del governo Meloni, che vale più di 30 miliardi di euro: nel pieno rispetto degli obiettivi del programma elettorale del centrodestra. Al centro dell’azione ci sono ancora leitaliane. Milioni di euro vengono investiti a favore della natalità e a sostegno dei. Si tratta di misure attese da anni, su temi che, almeno a parole, sono sempre stati cari alla sinistra; ma per i quali finora non era mai stata intrapresa alcuna azione concreta”. Interviene energicamente Tommaso, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. In questi giorni nei quali delle“danno i numeri”, screditando la legge di Bilancio che ha appena iniziato l’iter alla Camera.rispedisce al mittente le critiche e le strumentalizzazioni delle cifre.

