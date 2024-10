Ilfattoquotidiano.it - L’espiazione di papà James Franco, americano dolente nella Napoli terra di confine. Luci e ombre di Hey Joe, il nuovo dramma di Claudio Giovannesi

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Un padre, un figlio e le macerie private e pubbliche della guerra che si propagano nel tempo. Al suo quinto lungometraggio di finzione,si confronta con una materia tanto elevata quanto complessa, che si articola in un meload alto tasso emotivo immerso nelle radici criminali delladegli ultimi: gli eredi delle miserie umane del 1944 ritrovati a inizio anni ’70. Si colloca infatti nel 1971 la vicenda narrata in Hey Joe, selezionato alla 19ma Festa del Cinema di Roma in prima mondialesezione Grand Public, dove Joe indica l’qualunque così denominato dagli italiani liberati dagli Alleati nel ’44; è in tale situazione storica e sociale che, reciprocamente spinti da bisogni basilari come la fame e l’amore, il giovanissimo marinaio Dean Barry incontra e amoreggia con la coetaneaa.