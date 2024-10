Il 41° Concorso Polifonico Nazionale "Guido d’Arezzo”: una giornata dedicata alla polifonia con cori da tutta la penisola (Di venerdì 25 ottobre 2024) Arezzo, 25 ottobre 2024 – Dal Veneto al Friuli Venezia Giulia, passando per il Lazio e la Campania: Arezzo è il punto di riferimento delle realtà corali nazionali con il suo 41° Concorso Polifonico Nazionale "Guido d’Arezzo”, confermandosi così la “Città della Musica”. Appuntamento domenica 27 ottobre dalle 10,30 al Teatro Petrarca con i cinque cori che si sfideranno su un programma libero di brani di stile ed epoche differenti: protagonisti saranno il Coro da camera del Concentus Musicus Patavinus dell’Università degli Studi di Padova diretto da Ignacio Vazzoler, il Coro Femminile Multifariam di Udine diretto da Michele Gallas, il Coro Il Calicanto di Salerno diretto da Silvana Noschese, il Coro Ison diretto da Amedeo Scutiero e il Coro Minuscolo Spazio Vocale diretto Filippo Stefanelli, entrambi di Roma. Lanazione.it - Il 41° Concorso Polifonico Nazionale "Guido d’Arezzo”: una giornata dedicata alla polifonia con cori da tutta la penisola Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Arezzo, 25 ottobre 2024 – Dal Veneto al Friuli Venezia Giulia, passando per il Lazio e la Campania: Arezzo è il punto di riferimento delle realtà corali nazionali con il suo 41°”, confermandosi così la “Città della Musica”. Appuntamento domenica 27 ottobre dalle 10,30 al Teatro Petrarca con i cinqueche si sfideranno su un programma libero di brani di stile ed epoche differenti: protagonisti saranno il Coro da camera del Concentus Musicus Patavinus dell’Università degli Studi di Padova diretto da Ignacio Vazzoler, il Coro Femminile Multifariam di Udine diretto da Michele Gs, il Coro Il Calicanto di Salerno diretto da Silvana Noschese, il Coro Ison diretto da Amedeo Scutiero e il Coro Minuscolo Spazio Vocale diretto Filippo Stefanelli, entrambi di Roma.

