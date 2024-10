Quotidiano.net - I martiri di Fiesole, il sacrificio di tre ragazzi normali

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nell’estate di 80 anni fa, mentre Firenze stava per essere liberata dagli Alleati, asi consumò ildi tre giovani carabinieri: Alberto La Rocca, Vittorio Marandola e Fulvio Sbarretti, si consegnarono ai tedeschi per salvare la vita a dieci cittadini, presi in ostaggio per ritorsione quando i nazisti si resero conto della fuga dei militari per entrare in clandestinità e aiutare i partigiani. I l 12 agosto vennero fucilati. Alla loro storia, spesso dimenticata è dedicato il nuovo podcast de La Nazione. Era il 12 agosto, appena il giorno prima in Oltrarno erano entrati gli Alleati, masarà liberata solo il primo settembre.