Gratteri: “La riforma del Csm ha aumentato la spesa” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il vero risultato è stato l’aumento della spesa del Csm, dal punto di vista sostanziale le dinamiche sono cambiate poco”. Così il procuratore capo delle Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, a Casa Corriere in merito alla riforma del Csm. “Io dividerei l’Italia in macroaree come si fa per il Parlamento europeo – ha aggiunto – Si valutano le proporzioni tra giudici e pm, si tolgono tutti i magistrati con i procedimenti penali o disciplinari, o ritardi nei carichi di lavoro. Tutti gli altri si possono ammettere al sorteggio”. Gratteri ha poi proseguito affermando che “la stessa cosa va fatta però anche per i componenti laici del Csm, quelli indicati dal Parlamento. Solo in questo modo avremo meno influenze da parte delle correnti della magistratura e solo così la magistratura può diventare più autorevole e credibile”. Anteprima24.it - Gratteri: “La riforma del Csm ha aumentato la spesa” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il vero risultato è stato l’aumento delladel Csm, dal punto di vista sostanziale le dinamiche sono cambiate poco”. Così il procuratore capo delle Repubblica di Napoli, Nicola, a Casa Corriere in merito alladel Csm. “Io dividerei l’Italia in macroaree come si fa per il Parlamento europeo – ha aggiunto – Si valutano le proporzioni tra giudici e pm, si tolgono tutti i magistrati con i procedimenti penali o disciplinari, o ritardi nei carichi di lavoro. Tutti gli altri si possono ammettere al sorteggio”.ha poi proseguito affermando che “la stessa cosa va fatta però anche per i componenti laici del Csm, quelli indicati dal Parlamento. Solo in questo modo avremo meno influenze da parte delle correnti della magistratura e solo così la magistratura può diventare più autorevole e credibile”.

