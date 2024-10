Giampaolo Pozzo ha fatto una promessa a maggio e ora l’Udinese di Runjaic è quarta a 16 punti (Di venerdì 25 ottobre 2024) Era il 28 maggio 2024. “Cosa si sente di promettere ai tifosi?” «Di fare una squadra da metà classifica». Giampaolo Pozzo intervistato dalla Gazzetta dello Sport aveva fatto una precisa promessa ai tifosi dell’Udinese. Oggi, 25 ottobre 2024, si può dire che quella promessa ha solide basi. l’Udinese ha battuto il Cagliari 2-0 ed è quarta in campionato con 16 punti. Devono ancora giocare praticamente tutte le altre squadre, ma le uniche a poter raggiungere i sedici punti in questo momento sono Fiorentina, Atalanta e Lazio. Contro il Cagliari un netto 2-0, favorito anche dalla superiorità numerica dopo l’espulsione del “cagliaritano” Makoumbou. l’Udinese di Kosta Runjaic ha fin qui vinto cinque partite su nove, 16 punti su 27 disponibili. Mica male per una squadra che fino all’anno scorso lottava per non retrocedere. Runjaic ha perso solo con Roma, Inter e Milan. Ilnapolista.it - Giampaolo Pozzo ha fatto una promessa a maggio e ora l’Udinese di Runjaic è quarta a 16 punti Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Era il 282024. “Cosa si sente di promettere ai tifosi?” «Di fare una squadra da metà classifica».intervistato dalla Gazzetta dello Sport avevauna precisaai tifosi del. Oggi, 25 ottobre 2024, si può dire che quellaha solide basi.ha battuto il Cagliari 2-0 ed èin campionato con 16. Devono ancora giocare praticamente tutte le altre squadre, ma le uniche a poter raggiungere i sediciin questo momento sono Fiorentina, Atalanta e Lazio. Contro il Cagliari un netto 2-0, favorito anche dalla superiorità numerica dopo l’espulsione del “cagliaritano” Makoumbou.di Kostaha fin qui vinto cinque partite su nove, 16su 27 disponibili. Mica male per una squadra che fino all’anno scorso lottava per non retrocedere.ha perso solo con Roma, Inter e Milan.

