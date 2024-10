Emanuele Tufano ucciso a 15 anni a Napoli, interrogato e rilasciato il 15enne sospettato (Di venerdì 25 ottobre 2024) È stato interrogato per ore, nel corso dell?inchiesta sulla morte di Emanuele Tufano, il 15enne ucciso in piazza Mercato giovedì notte. Ha 15 anni ed è un ragazzo che vive Ilmattino.it - Emanuele Tufano ucciso a 15 anni a Napoli, interrogato e rilasciato il 15enne sospettato Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) È statoper ore, nel corso dell?inchiesta sulla morte di, ilin piazza Mercato giovedì notte. Ha 15ed è un ragazzo che vive

Emanuele Tufano e Gennaro Ramondino morti per mano della camorra : ecco come i clan reclutano i giovanissimi - I minori coinvolti nella camorra e nelle mafie non sono una novità, ma un male da debellare. Ne scriveva Giancarlo Siani ieri e Roberto Saviano oggi - per citare qualcuno. Un sistema che... (Leggo.it)

Napoli - la guerra dei ragazzi : Emanuele Tufano ucciso a 15 anni nella sparatoria tra bande. Cosa è successo - Accusato di omicidio a soli quindici anni. Portato in Questura, dovrà rispondere di un?accusa gravissima: quella di aver concorso nel delitto di un coetaneo, di aver contribuito ad... (Ilmessaggero.it)

Emanuele Tufano ucciso a 15 anni a colpi di pistola - forse durante uno scontro tra bande : fermato un coetaneo - Si chiama Emanuele Tufano il giovane di appena 15 anni ucciso in una sparatoria a corso Umberto a Napoli la notte del 24 ottobre. Un solo colpo, ma fatale, ha raggiunto il 15enne alla schiena causandone la morte. Le indagini sono state affidate ... (Dayitalianews.com)

Omicidio a Napoli - Emanuele Tufano ucciso a 15 anni : scontro tra bande - interrogato un coetaneo - Accusato di omicidio a soli quindici anni. Portato in Questura, dovrà rispondere di un?accusa gravissima: quella di aver concorso nel delitto di un coetaneo, di aver contribuito ad... (Ilmattino.it)