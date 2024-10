Dietrofront sul divieto di fumo all'aperto nei pub: il Regno Unito teme la fine delle birrerie (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il divieto all’acquisto di sigarette ai nati dal 2009 in poi è arrivato lo scorso aprile, ma nell’ampio disegno di legge che riguarda l’uso del tabacco del Regno Unito potrebbero esserci dei Dietrofront. Downing Street, ora, tentenna sui dehors dei pub: proibire il fumo anche all'aperto potrebbe avere effetti devastanti sulle attività già da tempo in crisi. Il divieto del fumo potrebbe mettere fine ai pub Il primo ministro Keir Starmer ha portato avanti con tenacia la campagna per sradicare il fumo e ridurre così il bilancio annuale delle vittime del tabacco, circa 80mila. Il governo, però, ha paura di eventuali perdite di posti di lavoro, e altre saracinesche abbassate: la crisi di questi locali simbolo del Regno Unito, ormai, è inarrestabile, con circa 50 chiusure al mese. Attualmente, la pubblicazione del disegno di legge promesso da tempo è ferma: «È una politica poco seria. Gamberorosso.it - Dietrofront sul divieto di fumo all'aperto nei pub: il Regno Unito teme la fine delle birrerie Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ilall’acquisto di sigarette ai nati dal 2009 in poi è arrivato lo scorso aprile, ma nell’ampio disegno di legge che riguarda l’uso del tabacco delpotrebbero esserci dei. Downing Street, ora, tentenna sui dehors dei pub: proibire ilanche all'potrebbe avere effetti devastanti sulle attività già da tempo in crisi. Ildelpotrebbe mettereai pub Il primo ministro Keir Starmer ha portato avanti con tenacia la campagna per sradicare ile ridurre così il bilancio annualevittime del tabacco, circa 80mila. Il governo, però, ha paura di eventuali perdite di posti di lavoro, e altre saracinesche abbassate: la crisi di questi locali simbolo del, ormai, è inarrestabile, con circa 50 chiusure al mese. Attualmente, la pubblicazione del disegno di legge promesso da tempo è ferma: «È una politica poco seria.

