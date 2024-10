Dai casoncelli alla taragna: le sagre del fine-settimana in Bergamasca (Di venerdì 25 ottobre 2024) La festa della Madonna del Rosario a Spino al Brembo, frazione di Zogno, con la cucina tipica e ottimi casoncelli, la sagra della polenta taragna a Spirano, la sagra della polenta a Guzzanica di Dalmine, l’OktoBergFest al Piazzale degli Alpini in abbinamento con la sagra dello stinco e del canederlo, tante castagnate e altro ancora. Sono diverse le feste e le kermesse gustose organizzate in Bergamasca nel week-end da venerdì 25 a domenica 27 ottobre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 3 novembre al Piazzale degli Alpini, a Bergamo, si terrà “OktoBERGfest”, evento che trae ispirazione dalla più celebre festa popolare del mondo e ne consacra l’incontro con la tradizione Bergamasca. Si potranno trovare birre bavaresi e bergamasche – cucina tradizionale – party – show – live music. Bergamonews.it - Dai casoncelli alla taragna: le sagre del fine-settimana in Bergamasca Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La festa della Madonna del Rosario a Spino al Brembo, frazione di Zogno, con la cucina tipica e ottimi, la sagra della polentaa Spirano, la sagra della polenta a Guzzanica di Dalmine, l’OktoBergFest al Piazzale degli Alpini in abbinamento con la sagra dello stinco e del canederlo, tante castagnate e altro ancora. Sono diverse le feste e le kermesse gustose organizzate innel week-end da venerdì 25 a domenica 27 ottobre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 3 novembre al Piazzale degli Alpini, a Bergamo, si terrà “OktoBERGfest”, evento che trae ispirazione dpiù celebre festa popolare del mondo e ne consacra l’incontro con la tradizione. Si potranno trovare birre bavaresi e bergamasche – cucina tradizionale – party – show – live music.

