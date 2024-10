Secoloditalia.it - Conte nega il parricidio e rintuzza Casaleggio: “Non ci parlo più”. Schlein: “Noi sempre uniti…”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Imperturbabile, il giorno dopo la tempesta, Giuseppecerca di minimizzare il divorzio con Beppe Grillo dove averlo licenziato su due piedi e annunciato, tramite il libro di Bruno Vespa, lo stop al contratto da 300mila euro del comico genovese fondatore del movimento. “In questo momento il M5s è assorbito da questa vicenda – ammette- ma è una vicenda assolutamente marginale rispetto al processo costituente che l’intera comunità del Movimento sta vivendo”. Così il leader 5Stelle in collegamento con CasaCorriere Festival 2024, in corso a Napoli. Alla domanda se fosse in corso un “”,sdrammatizza. “È un’enfasi inutile, un termine giornalistico come ce ne sono tanti ma non ha molto senso. Non si è mai visto uncompiuto con la risoluzione di un rapporto contrattuale”.