Cade sul marciapiede, va in ospedale e chiede risarcimento al Comune (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il Comune di Carinola ha affidato l’incarico legale per la propria difesa nel giudizio civile promosso da una donna. La causa, che si svolgerà dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata avviata per chiedere un risarcimento danni. Il fatto risale al 4 maggio 2023, quando la Casertanews.it - Cade sul marciapiede, va in ospedale e chiede risarcimento al Comune Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ildi Carinola ha affidato l’incarico legale per la propria difesa nel giudizio civile promosso da una donna. La causa, che si svolgerà dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata avviata perre undanni. Il fatto risale al 4 maggio 2023, quando la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Abusivismo edilizio : Comune parte civile nel processo e il risarcimento va in beneficenza - Pugno duro dell’amministrazione comunale di Sabaudia guidata dal sindaco Mosca che per la terza volta si costituisce parte civile in un processo per abusivismo edilizio. “Difendiamo la città delle due” commenta proprio il primo cittadino il quale ... (Latinatoday.it)

Motociclista scivola sulla ghiaia. Il giudice dà la colpa al Comune . Ora un risarcimento di 84mila euro - Costa caro al Comune di Barberino quel ghiaino sulla strada del lago di Bilancino: il Tribunale di Firenze lo ha condannato a pagare un sostanzioso risarcimento al motociclista che d’improvviso aveva perso il controllo del mezzo, a causa dei ... (Lanazione.it)

Bollate - buca nell’area cani - uomo si rompe il tendine e chiede il risarcimento al Comune - Bollate, si rompe un tendine nell’area cani per una buca. Si rompe il tendine d’Achille a causa di una profonda buca presente nell’area cani e nascosta dall’erba alta, ma per il Comune non ha diritto ad alcun risarcimento poiché avrebbe dovuto stare ... (Ilnotiziario.net)

Bidella ferita da una finestra a scuola - il Comune condannato al risarcimento : circa 20mila euro - Si conclude con una sentenza del Tribunale di Monza la battaglia legale di una collaboratrice scolastica di una scuola dell’infanzia di Nova Milanese, ferita nel 2018 da una finestra che le era caduta addosso. Il Comune, proprietario dei locali, è ... (Orizzontescuola.it)