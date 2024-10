Basket B nazionale / 7° giornata di andata: Fabriano a Livorno, Jesi a Roma (Di venerdì 25 ottobre 2024) I cartai sono reduci dalla sconfitta casalinga contro Cassino mentre i leoncelli provano ad allungare il momento favorevole dopo aver battuto Sant’Antimo VALLESINA, 25 ottobre 2024 – Si torna sulle tavole da gioco per la 7° giornata e Jesi lo fa in anticipo con la trasferta del sabato sera a Roma. Fabriano, invece, sarà in Toscana e precisamente domenica pomeriggio a Livorno. QUI Fabriano  Ristopro Janus Basket Fabriano in trasferta domenica alle 18 in Toscana in casa della Legno Pielle Livorno. I biancoblù di coach Andrea Niccolai sono ponti al riscatto dopo la sconfitta casalinga contro Cassino. La Pielle Livorno è allenata da Federico Campanella e mira a raggiungere il massimo obiettivo, dopo esser stata protagonista nelle precedenti stagioni. .com - Basket B nazionale / 7° giornata di andata: Fabriano a Livorno, Jesi a Roma Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 25 ottobre 2024) I cartai sono reduci dalla sconfitta casalinga contro Cassino mentre i leoncelli provano ad allungare il momento favorevole dopo aver battuto Sant’Antimo VALLESINA, 25 ottobre 2024 – Si torna sulle tavole da gioco per la 7°lo fa in anticipo con la trasferta del sabato sera a, invece, sarà in Toscana e precisamente domenica pomeriggio a. QUI Ristopro Janusin trasferta domenica alle 18 in Toscana in casa della Legno Pielle. I biancoblù di coach Andrea Niccolai sono ponti al riscatto dopo la sconfitta casalinga contro Cassino. La Pielleè allenata da Federico Campanella e mira a raggiungere il massimo obiettivo, dopo esser stata protagonista nelle precedenti stagioni.

