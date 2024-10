Bankitalia, Panetta: 700 milioni di persone nel mondo in povertà estrema (Di venerdì 25 ottobre 2024) Washington, 25 ott. (askanews) – I paesi più poveri stanno affrontando le maggiori difficoltà e 700 milioni di persone in tutto il mondo sono ancora intrappolate nella povertà estrema. È nostro dovere aiutarli a superare le sfide e a costruire un futuro più equo”. Lo sottolinea il Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta che, in un discorso scritto per il Development Committee della Banca Mondiale sottolinea che “in quanto più grande fondo di sviluppo internazionale al mondo, IDA (la componente della Banca Mondiale vocata al sostegno ai Paesi più poveri, ndr) ha una grande responsabilità nell’aiutare i paesi a basso reddito a tornare sulla strada della ripresa e della crescita sostenibile, nonché a uscire da conflitti, povertà e privazioni”. “Quest’anno – sottolinea il Governatore – segna l’80° anniversario delle istituzioni di Bretton Woods. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Washington, 25 ott. (askanews) – I paesi più poveri stanno affrontando le maggiori difficoltà e 700diin tutto ilsono ancora intrappolate nella. È nostro dovere aiutarli a superare le sfide e a costruire un futuro più equo”. Lo sottolinea il Governatore della Banca d’Italia Fabioche, in un discorso scritto per il Development Committee della Banca Mondiale sottolinea che “in quanto più grande fondo di sviluppo internazionale al, IDA (la componente della Banca Mondiale vocata al sostegno ai Paesi più poveri, ndr) ha una grande responsabilità nell’aiutare i paesi a basso reddito a tornare sulla strada della ripresa e della crescita sostenibile, nonché a uscire da conflitti,e privazioni”. “Quest’anno – sottolinea il Governatore – segna l’80° anniversario delle istituzioni di Bretton Woods.

