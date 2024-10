Allerta arancione prorogata, aperto il centro Coc (Di venerdì 25 ottobre 2024) aperto il centro operativo comunale di Protezione civile per coordinare le operazioni legate al maltempo ed eventuale assistenza alla popolazione. Del resto, l’Allerta arancione resterà valida fino alla mezzanotte di oggi per il rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore e temporali forti riguardo al territorio comunale di Empoli. "Il suddetto Coc si trova a Empoli, in via del Castelluccio, 46 località Terrafino, nei locali del centro Operativo Intercomunale di Protezione civile dell’Empolese Valdelsa – fanno sapere dal Comune –. Il centro operativo comunale è sotto la direzione del Responsabile di Protezione civile e comprende tutte le associazioni, gli organismi e le forze dell’ordine che fanno parte della Protezione civile locale. Il centro operativo comunale, come da prassi, resterà attivo fino al ritorno alla normalità ". Lanazione.it - Allerta arancione prorogata, aperto il centro Coc Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)iloperativo comunale di Protezione civile per coordinare le operazioni legate al maltempo ed eventuale assistenza alla popolazione. Del resto, l’resterà valida fino alla mezzanotte di oggi per il rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore e temporali forti riguardo al territorio comunale di Empoli. "Il suddetto Coc si trova a Empoli, in via del Castelluccio, 46 località Terrafino, nei locali delOperativo Intercomunale di Protezione civile dell’Empolese Valdelsa – fanno sapere dal Comune –. Iloperativo comunale è sotto la direzione del Responsabile di Protezione civile e comprende tutte le associazioni, gli organismi e le forze dell’ordine che fanno parte della Protezione civile locale. Iloperativo comunale, come da prassi, resterà attivo fino al ritorno alla normalità ".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Allerta meteo arancione a Napoli : incontro del Centro Coordinamento Soccorsi per monitorare la situazione - Facebook WhatsApp Twitter Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha guidato una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi per affrontare le problematiche legate all’allerta meteo arancione che interessa i comuni dell’area metropolitana. In ... (Gaeta.it)

Allerta meteo arancione : attivo il Centro Operativo Comunale - “A fronte dei report arrivati dalla Prefettura che danno allerta arancione dalle 19 di oggi (7 ottobre) abbiamo attivato il Coc (Centro Operativo Comunale), che in questi anni ha sempre ben risposto alle emergenze che si sono presentate”, così il ... (Frosinonetoday.it)

Maltempo - allerta arancione in Lombardia : venti forti e piogge al Centro-Nord - (Adnkronos) – Allerta arancione oggi 27 settembre in Lombardia, gialla in sei regioni, con venti forti e piogge al Centro-Nord.… L'articolo Maltempo, allerta arancione in Lombardia: venti forti e piogge al Centro-Nord proviene da Quotidiano Rosso ... (Rossodisera.eu)

Maltempo - allerta arancione in Lombardia : venti forti e piogge al Centro-Nord - (Adnkronos) – Allerta arancione oggi 27 settembre in Lombardia, gialla in sei regioni, con venti forti e piogge al Centro-Nord. Il maltempo sull'Italia è determinato da una vasta area di bassa pressione in estensione sulle aree settentrionali del ... (Lidentita.it)