ADL vuole la proprietà del Maradona: serve uno stadio all'altezza

Corriere del Mezzogiorno – ADL vuole la proprietà del Maradona: serve uno stadio all'altezza

L'edizione odierna del quotidiano, ha posto l'attenzione sulla volontà di Aurelio L'articolo ADL vuole la proprietà del Maradona: serve uno stadio all'altezza proviene da ForzAzzurri.net.

Nuovo stadio Inter e Milan - il comitato Sì Meazza : “Sala vuole vendere San Siro come fosse di sua proprietà” - Intervistato da Fanpage.it, Luigi Corbani del comitato 'Sì Meazza' spiega le sue perplessità in merito all'ipotesi di costruzione di un nuovo impianto a San Siro accanto a quello già esistente. "Non ristruttura lo stadio perché non vogliono Inter e ... (Fanpage.it)

Il Monza è in vendita - lo vuole un italo-americano. In Serie A ci sono altri due club che presto potrebbero cambiare proprietà - Le ultime sulle possibili cessioni societarie di alcuni club importanti in Serie A come il Monza. Tutti i dettagli e le evoluzioni in merito «Viene dal Bronx, ha origini emiliane e, soprattutto, vuole il Monza. Il miliardario italo-americano Mario ... (Calcionews24.com)

Ferrara - in 77 licenziati con una Pec : “Arrivata mentre stavamo lavorando”. La proprietà Usa vuole portare la produzione in India e Cina - La Regal Rexnord Tollok – azienda metalmeccanica a Masi Torello (Ferrara) – ha licenziato 77 dipendenti con una mail. La ragione? Lo stabilimento ferrarese sarà chiuso e la proprietà una multinazionale statunitense – ha intenzione di trasferire la ... (Ilfattoquotidiano.it)

Blitz dei Friedkin dopo il pareggio della Roma col Genoa : la proprietà vuole vederci chiaro - Dan e Ryan Friedkin sono a Roma per incontrare staff tecnico e dirigenziale dei giallorossi. De Rossi non è assolutamente a rischio esonero ma la proprietà americana vuole capire le motivazioni di questo inizio negativo di stagione.Continua a ... (Fanpage.it)