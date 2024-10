Abusi durante la visita. Medico di base incastrato per le allusioni e i palpeggi (Di venerdì 25 ottobre 2024) La prima volta la paziente ha subito la violenza, spiazzata dalla condotta del Medico di base al quale si era rivolta per un problema di salute. Ma poi ha deciso di tornare, registrando ciò che accadeva all’interno dell’ambulatorio. Un file audio che ha allegato alla denuncia presentata contro Hussein Chreim, Medico di base di 67 anni, dipendente della Asst Lariana, che da alcuni mesi ha preso il posto del collega che lo ha preceduto negli studi di via Taverna. Fatti accaduti un paio di settimane fa, che hanno avviato le indagini dei carabinieri di Cantù, coordinate dalla Procura di Como, e sfociate ora nell’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip di Como Walter Lietti. Ilgiorno.it - Abusi durante la visita. Medico di base incastrato per le allusioni e i palpeggi Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La prima volta la paziente ha subito la violenza, spiazzata dalla condotta deldial quale si era rivolta per un problema di salute. Ma poi ha deciso di tornare, registrando ciò che accadeva all’interno dell’ambulatorio. Un file audio che ha allegato alla denuncia presentata contro Hussein Chreim,didi 67 anni, dipendente della Asst Lariana, che da alcuni mesi ha preso il posto del collega che lo ha preceduto negli studi di via Taverna. Fatti accaduti un paio di settimane fa, che hanno avviato le indagini dei carabinieri di Cantù, coordinate dalla Procura di Como, e sfociate ora nell’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip di Como Walter Lietti.

